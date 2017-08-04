الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على التباب الشرقية لمعسكر خالد بتعز [04/أغسطس/2017] تعز - سبأ:

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من السيطرة الكاملة على التباب الشرقية لمعسكر خالد بمديرية موزع بمحافظة تعز.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية سيطروا مساء أمس على التباب الشرقية لمعسكر خالد.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف لقوى العدوان والمرتزقة لاستعادة هذه التباب وأجبروهم على التراجع.



كما أكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من السيطرة على قرية الصيار في الصلو، وتبة الخزان وجبل عسق في حيفان.

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