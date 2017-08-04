أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات نوعية في مختلف الجبهات [04/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية انتصارات متعددة في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن من العدوان السعودي الأمريكي وجبهات ماوراء الحدود.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت مركز عوجبة العسكري في جيزان بعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة، كما استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع القنبور ومنفذ الطوال بعدد من القذائف المدفعية.



وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود السعوديين خلال استهدافهم في جبل جحفان بعدد من القذائف المدفعية التي استهدفت أيضاً تحصينات الجيش السعودي في موقع ملحمة وتجمعات للجيش السعودي في موقع القرن، فيما تم استهداف موقع المعنق بعدد من صواريخ الكاتيوشا ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي.



ولفت المصدر إلى أن سيارات الإسعاف السعودية هرعت إلى مواقع المشانق والدخان والمحطة البيضاء بعدما استهدفها الجيش واللجان بعدد من قذائف المدفعية.



وفي نجران استهدف الجيش واللجان بقذائف المدفعية تجمع للجنود السعوديين في مرتفع رجلا محققة إصابات مباشرة، كما تم استهدفت المدفعية تجمعا لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء.



وأوضح المصدر أن قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تجمعات للجنود السعوديين غرب الربوعة في عسير، وتجمعات أخرى لهم في رقابة أسعر، بينما تم قنص جنديين سعوديين في رقابة نشمة.



وفي مديرية نهم أكد المصدر أن القيادي المرتزق الملازم ثاني وسيم القرشي أحد قيادات ما يسمى اللواء 117 مشاة ميكا (لواء العفاريت) لقي مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية.



وقال المصدر إن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوما واسعا ومكثفا علي مواقع مرتزقة العدوان في تباب النهدين بنهم، وتمكنوا من السيطرة عليها بشكل كامل، في العملية التي سقط خلالها عدد من مرتزقة بين قتيل وجريح لا زالت جثثهم متناثرة في المواقع.



وأشار المصدر إلى أبطال الجيش واللجان شنوا هجوما مباغت وإغارة خاطفة على مواقع مرتزقة العدوان في التبة الحمراء شمال القتب وتم التنكيل بالعدو قتلا وجرحا وعاد الأبطال إلي مواقعهم سالمين، فيما جرى مناوشة مرتزقة العدوان في موقع السفينة وإشغالهم لإرباك العدو فيها وشل قدرته وذلك لمساندة الأبطال المهاجمين علي مواقع النهدين والتبة الحمراء.



وفي محافظة تعز تم إعطاب جرافة تابعة للمرتزقة شمال جبل رويشان بمديرية موزع، فيما شن أبطال الجيش واللجان عملية هجومية على جبل الرضعة في الأقروض ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.



واستهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعا لمرتزقة العدوان في الصلو، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال2 على تجمعات الغزاة والمرتزقة في مديرية موزع محققا إصابات مباشرة.



وأكد المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في منطقة علاب بالهاملي ماأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، وتم استهداف تجمعات للمرتزقة في قرية الحريقية بمديرية ذوباب بعدد من صواريخ الكاتيوشا سقط على إثر ذلك عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.



وأوضح المصدر أن اثنين من المرتزقة لقيا مصرعهما في منطقة الجحملية وثلاثة آخرين لقوا مصرعهم في منقطة كلابة بنيران الجيش واللجان، لافتاً إلى مصرع القيادي المرتزق علوي ناصر احمد العطفان المارمي والمرتزق يحيى محسن مشعشع بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة المخا.



وقال المصدر العسكري أن الجيش واللجان استهدفوا مواقع مرتزقة العدوان في معسكر الصدرين في محافظة الضالع بعدد من صواريخ الكاتيوشا، فيما لقي المرتزق مختار مساعد محمد شملان مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة عسيلان بمحافظة شبوة.



وفي محافظة الجوف نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع المرتزقة في مزوية بمديرية المتون ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، كما نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في التبة الطويلة بحام سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأوضح المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية هاجموا مواقع مرتزقة العدوان في وادي ملحان بمديرية المصلوب وكبدوهم خسائر في الأرواح، فيما لقي أعداد كبيرة من المرتزقة مصرعهم في عمليتين هجوميتين على مواقعهم في وادي شواق والمقاطع بمديرية الغيل، وكسر الأبطال محاولة لمرتزقة العدوان على جبل عنبرة الاستراتيجي.



ودمر أبطال الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية تابعة للغزاة ومرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي واستهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة، فيما تم التصدي لزحف المرتزقة شمال الصحراء ذاتها ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.



وقصفت مدفعية الجيش واللجان في محافظة البيضاء تجمعات المرتزقة في مديرية الزاهر، وتم قنص مرتزق في منطقة الاجردي في مديرية المديرية ذاتها، فيما لقي ثلاثة من المرتزقة مصرعهم في مناطق متفرقة بمديرية صرواح محافظة مأرب.

سبأ