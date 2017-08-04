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واشنطن تعلن أنها لن تعترف بالجمعية التأسيسية في فنزويلا  
[04/أغسطس/2017] واشنطن - سبأ:
أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تعترف بالجمعية التأسيسية الجديدة في فنزويلا، و وصفتها بأنها “نتاج غير مشروع لعملية معيبة”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، إن واشنطن ” تعتبر أن الجمعية التأسيسية الفنزويلية نتاج غير مشروع لعملية معيبة خطط لها نظام الرئيس نيكولاس مادورو الديكتاتوري لتعميق اعتدائه على الديمقراطية”.

وأضافت ناورت، في بيان، أن واشنطن “لن تعترف بتلك الجمعية”.

وأجرت الحكومة الفنزويلية يوم الأحد الماضي انتخابات لاختيار أعضاء جمعية تأسيسية تحل محل البرلمان، ويكون من مهامها وضع دستور جديد للبلاد، وقد أعلن الرئيس مادورو فوز معسكره في الانتخابات التي قاطعتها المعارضة واعتبرتها “وسيلة للرئيس للتمسك بالسلطة والالتفاف على البرلمان المنتخب” الذي تتمتع فيه المعارضة بالأغلبية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أي ممتلكات قد تكون للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على أراضيها، ومنعت الأمريكيين من التعامل معه.
سبأ
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