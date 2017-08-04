مجزرة جديدة لطيران (التحالف الأميركي) راح ضحيتها 7 أطفال وامرأة من أسرة واحدة في الرقة [04/أغسطس/2017]

الرقة - سبأ:

ارتكب طيران “التحالف الأمريكي” مجزرة جديدة راح ضحيتها 8 شهداء هم امرأة و7 أطفال وعدد من الجرحى في مدينة الرقة السورية.



وأفادت مصادر أهلية لـوكالة الانباء السورية /سانا/ بأن طيران “التحالف” الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم “داعش” الارهابي “قصف الليلة الماضية عدة مناطق سكنية في مدينة الرقة ما تسبب باستشهاد 7 أطفال وامرأة من أسرة واحدة واصابة عدد آخر بجروح متفاوتة ووقوع اضرار مادية بمنازل الأهالي وممتلكاتهم”.



ولفتت المصادر إلى أن طيران “التحالف” نفذ 44 غارة خلال الـ 48 ساعة الماضية على مدينة الرقة استهدفت الأبنية السكنية في حيي جامع الإمام النوري والثكنة وحارة البدو أسفرت أيضا عن وقوع شهداء وجرحى بين الأهالي.



واستخدم “التحالف” المزعوم قنابل الفوسفور الابيض المحرمة دوليا خلال عدوان نفذه في التاسع من يونيو الماضي على الاطراف الغربية لمدينة الرقة والمنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة اضافة الى حي السباهي ما تسبب باستشهاد 17 مدنيا.



وتزعم واشنطن التي شكلت “التحالف” بشكل غير شرعي ومن دون موافقة مجلس الأمن منذأغسطس 2014 بأنها تحارب الإرهاب في سورية في حين تؤكد الوقائع أنها تعتدى على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين.

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