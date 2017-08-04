مصرع وإصابة عدد كبير من مرتزقة العدوان في عمليتين نوعيتين بتعز [04/أغسطس/2017] تعز - سبأ:

لقي عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرين في عمليتين نوعيتين في مديريتي الصلو وحيفان بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوما واسعا على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمنطقة الصيار بالصلو، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية إستهدفت مواقع مرتزقة العدوان في جبل عسق بحيفان، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد كبير منهم وإغتنام بعض الأسلحة المتوسطة والخفيفة.



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في الصلو، محققة إصابات مباشرة.

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