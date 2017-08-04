ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 04 - أغسطس - 2017 الساعة 11:55:21ص
إستشهاد وإصابة 22 مواطنا بغارتين لطيران العدوان على صعدة 
إستشهد 12 مواطنا وأصيب عشرة آخرين بينهم نساء وأطفال بغارتين شنهما طيران العدوان السعودي الأمريكي على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة. 
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة الغربية والمستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية وحتى اليوم الخميس، نحو 20 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أربعة فتية.. بينما جدّد عشرات المستوطنين، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات ا
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1008 ) بقيمة 44 ملياراً و 626 مليوناً و180 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الوطني يزور ملتقى وحدة صنعاء ويجري تمريناً مشتركاً مع منتسبيه
زار لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازيه الفني والإداري، اليوم، الملتقى الصيفي الثاني للفئات العمرية بنادي وحدة صنعاء وشاركوا منتسبي الملتقى تمارينهم بهدف تشجيع مواهبهم في اللعبة.
آخر الأخبار:
أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات نوعية في مختلف الجبهات
واشنطن تعلن أنها لن تعترف بالجمعية التأسيسية في فنزويلا  
مجزرة جديدة لطيران (التحالف الأميركي) راح ضحيتها 7 أطفال وامرأة من أسرة واحدة في الرقة
مصرع وإصابة عدد كبير من مرتزقة العدوان في عمليتين نوعيتين بتعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مصرع وإصابة عدد كبير من مرتزقة العدوان في عمليتين نوعيتين بتعز
[04/أغسطس/2017] تعز - سبأ:
لقي عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرين في عمليتين نوعيتين في مديريتي الصلو وحيفان بمحافظة تعز. 

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوما واسعا على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمنطقة الصيار بالصلو، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية إستهدفت مواقع مرتزقة العدوان في جبل عسق بحيفان، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد كبير منهم وإغتنام بعض الأسلحة المتوسطة والخفيفة. 

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في الصلو، محققة إصابات مباشرة. 
سبأ
  المزيد من (محلي)
أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات نوعية في مختلف الجبهات
الزراعة تكثف جهود وأنشطة المكافحة الميدانية لحشرة الجدمي
طيران العدوان يرتكب عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية
رئيس المستشفى الجمهوري بحجة يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود الإسبانية
إستشهاد وإصابة 22 مواطنا بغارتين لطيران العدوان على صعدة 
مصدر أمني: خلية إجرامية تشرك إمرأتين في رصد وتعقب الجيش واللجان بتعز
قتلى وجرحى في عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان بتعز
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بقصف صاروخي في ذوباب
صد زحف لمرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي
مكتب أوقاف الحديدة ينظم لقاء لعلماء وخطباء مديرية بيت الفقية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يرتكب عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية
[04/أغسطس/2017]
إستشهاد وإصابة 22 مواطنا بغارتين لطيران العدوان على صعدة 
[04/أغسطس/2017]
مكتب أوقاف الحديدة ينظم لقاء لعلماء وخطباء مديرية بيت الفقية
[03/أغسطس/2017]
مشائخ وأبناء مديرية التحيتا يؤكدون استمرار الصمود ورفد الجبهات
[03/أغسطس/2017]
لقاء بمحافظة ريمة يؤكد إستمرار الصمود في مواجهة العدوان
[03/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by