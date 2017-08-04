طيران العدوان يرتكب عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية [04/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

ارتكب طيران العدوان السعودي الأمريكي خلال الساعات الماضية عدد من الجرائم بحق الشعب اليمني ومقدراته في مختلف المحافظات.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 12 مواطنا استشهدوا وأصيب عشرة آخرين بينهم نساء وأطفال بغارتين شنهما طيران العدوان السعودي الأمريكي على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.



وقال المصدر إن طيران العدوان استهدف بغارة منزل المواطن طه حسين الظرافي في منطقة محضة بمديرية الصفراء، ما أدى إلى إستشهاد تسعة مواطنين بينهم أربعة أطفال وأربع نساء وإصابة ثلاثة آخرين.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان إستهدف بغارة سيارة مواطن في منطقة بركان بمديرية رازح، إستشهد على إثرها ثلاثة مواطنين وإصابة سبعة آخرين.



وأكد المصدر أن الجيش السعودي شن قصف صاروخي ومدفعي على منطقتي آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه، فيما شن طيران العدوان غارة على البقع بمديرية كتاف.



وبيّن المصدر أن طيران العدوان شن 3 غارات على منطقة خدلان في مديرية مستبا بمحافظة حجة، بالإضافة إلى 22 غارة على مديريتي حرض وميدي.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 4 غارات على مديرية نهم وأربع غارات على جبل عنبرة في مديرية المتون محافظة الجوف و3 غارات على مديرية صرواح محافظة مأرب، و6 غارات على منطقة الزهاري في مديرية المخا.

سبأ