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آخر تحديث: الجمعة، 04 - أغسطس - 2017 الساعة 11:55:21ص
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  عربي ودولي
الخارجية الروسية: واشنطن تنزلق أكثر نحو عقلية الحرب الباردة
[04/أغسطس/2017] موسكو- سبأ:
رأت وزارة الخارجية الروسية أن واشنطن “تنزلق أكثر نحو عقلية الحرب الباردة” محذرة من زيادة التوتر في منطقة البلقان.

وقالت الخارجية الروسية في بيان تعليقا على اتهامات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لروسيا بأنها تعمل على زعزعة استقرار منطقة البلقان “نلاحظ مع الأسف أن واشنطن تنزلق أكثر إلى القوالب الايديولوجية البدائية لمرحلة الحرب الباردة والتي هي بعيدة تماما عن الواقع”.

وأضاف البيان أن “فرض الخيار المدمر على دول البلقان وبكل علانية “إما مع الغرب أو مع روسيا” سيؤدي حتما إلى زيادة التوتر في القارة الأوروبية ويزعزع استقرار الوضع في المنطقة ودول أخرى”.

وكان بنس أدلى بتصريحاته أمس في جمهورية الجبل الأسود خلال جولة في شرق أوروبا.

يشار إلى أن الخارجية الروسية أكدت أمس تعليقا على العقوبات الأمريكية أن السلطات الأميركية تتبع نهجا خطيرا وقصير النظر مشددة على أن جميع التهديدات ومحاولات الضغط التى تقوم بها لن تدفع روسيا لتغيير سياستها.
سبأ
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