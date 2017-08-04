مقتل وإصابة سبعة من جنود الناتو في هجوم بأفغانستان [04/أغسطس/2017] واشنطن - سبأ:

أعلن حلف شمال الاطلسي ناتو مقتل أحد جنوده وإصابة ستة آخرين في هجوم انتحاري استهدف قافلتهم في العاصمة الأفغانية كابول.



ونقلت رويترز عن الحلف قوله في بيان إن “الهجوم وقع في منطقة قره باغ وإن المصابين يعالجون بمستشفى للجيش الأمريكي في قاعدة باغرام الجوية”.



وكان مسؤول عسكري أمريكي أعلن عن مقتل جنديين أميركيين جراء تفجير انتحاري قرب مطار قندهار جنوب البلاد يوم الأربعاء الماضي وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.



وتشهد أفغانستان منذ الغزو الامريكى لها عام 2001 بحجة مكافحة الإرهاب تزايدا فى نشاط حركات مثل طالبان وتنظيمات إرهابية مثل القاعدة ومؤخرا “داعش” في العديد من المناطق الأفغانية.

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