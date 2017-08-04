الصين تحث الهند على سحب قواتها من منطقة حدودية متنازع عليها [04/أغسطس/2017] بكين - سبأ:

حثت وزارة الدفاع الصينية الهند على سحب قواتها "فورا" من المنطقة الحدودية المتنازع عليها والتي تشهد أزمة منذ أسابيع.



ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة / شينخوا/ عن المتحدث باسم الوزارة، رين قوه تشيانج، إن الصين أظهرت "مستوى عاليا من ضبط النفس" بعد أن عبرت القوات الهندية الحدود الصينية، لكن ضبط النفس هذا له حدود".



وقال رين إنه ينبغي على الهند ألا تقلل من "ثقة وقدرة الصين" في الدفاع عن سيادتها الوطنية ومصالحها الإنمائية.



تجدر الاشارة الى أن هناك مواجهات بين البلدين منذ يونيو الماضي حول منطقة جبلية بالقرب من حدود الصين والهند وبوتان.وتريد الصين بناء طريق عبر منطقة دوكلام بلاتو المتنازع عليها. وردت الهند على ذلك بإرسال جنود لطرد عمال البناء التابعين للجيش الصيني.



وتتنازع الهند والصين على عدة اجزاء من حدوهما غير المحددة بشكل قاطع والبالغ طولها 3500 كيلومتر، ومعظمها يمتد على طول منطقة جبال الهيمالايا ، وقد خاض البلدان حربا بسبب حدودهما عام 1962.

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