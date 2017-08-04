إصابة شاب فلسطيني في مواجهات مع قوات الاحتلال جنوبي بيت لحم [04/أغسطس/2017] رام الله - سبأ:

أصيب شاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة /بيت فجار/، جنوبي مدينة /بيت لحم/ بالضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصدر أمني، أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة /بيت فجار/، وتصدى لها مجموعة من الشبان، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجانبين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن إصابة شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في الصدر، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات /بيت لحم/ لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمستقرة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حي /أم الشرايط/، ومنطقة /دوار الأمين/ جنوبي مدينة /البيرة/.



واندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، استخدمت فيها الأخيرة القنابل الصوتية والعيارات المطاطية والنارية، دون حدوث إصابات.

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