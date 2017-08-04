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رئيس المستشفى الجمهوري بحجة يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود الإسبانية
[04/أغسطس/2017] حجة - سبأ:
ناقش رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بحجة الدكتور محمد الصوملي مع المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود الاسبانية في الشرق الأوسط الدكتور بابلو ماركو، سبل توسيع مجالات التعاون بين الجانبين.
وتناول اللقاء الذي حضره وكيل محافظة حجة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي ونواب رئيس هيئة المستشفى الإجراءات الخاصة بتحويل أنشطة المنظمة المؤقتة إلى أنشطة دائمة.
وتطرق اللقاء إلى الالتزامات المالية للهيئة وإمكانية استيعاب المنظمة حوافز الموظفين.
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