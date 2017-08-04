إستشهاد وإصابة 22 مواطنا بغارتين لطيران العدوان على صعدة [04/أغسطس/2017] صعدة - سبأ:

إستشهد 12 مواطنا وأصيب عشرة آخرين بينهم نساء وأطفال بغارتين شنهما طيران العدوان السعودي الأمريكي على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان إستهدف بغارة منزل المواطن طه حسين الظرافي في منطقة محضة بمديرية الصفراء، ما أدى إلى إستشهاد تسعة مواطنين بينهم أربعة أطفال وأربع نساء وإصابة ثلاثة آخرين.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان إستهدف بغارة سيارة مواطن في منطقة بركان بمديرية رازح، إستشهد على إثرها ثلاثة مواطنين وإصابة سبعة آخرين .



وأدان المصدر إستمرار تحالف العدوان في إستهداف المواطنين في منازلهم ومزارعهم وممتلكاتهم وتدمير البنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني في ظل صمت دولي معيب.

سبأ