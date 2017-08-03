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مكتب أوقاف الحديدة ينظم لقاء لعلماء وخطباء مديرية بيت الفقية
[03/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ :

نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة الحديدة اليوم لقاءا موسعا لعلماء وخطباء ومثقفي ووجهاء مديرية بيت الفقية تحت شعار ''حملة ثبات وإنتصار ".

وفي اللقاء الذي ضم عدد من العلماء والمشائخ والوجهاء بالمديرية .. أكد نائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة فيصل الهطفي، أهمية الصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال.

وحيا إنتصارات أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات الشرف والبطولة .. مشيدا بالتماسك والترابط المجتمعي بين أبناء مديريات المحافظة في مواجهة العدوان .

وثمن دور أبناء مديرية بيت الفقية ووقوفهم مع أبناء محافظة الحديدة إلى جانب الوطن الذي يتعرض لأبشع عدوان وحصار جائر منذ أكثر من عامين ونصف .

وأكد الهطفي أن المسئولية تقع على عاتقة العلماء والخطباء والمثقفين والوجهاء في إرشاد المواطنين وتبصيرهم وحثهم على الجهاد ومواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية.

وأشاد بصمود أبناء مديرية بيت الفقية وتقديمهم قوافل العطاء والدعم لأبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يدافعون عن الوطن وأمنه وإستقراره.

فيما أكد المشاركون في اللقاء إستمرار رفد الجبهات بالرجال والمال لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

وشددوا على ضرورة إحياء رسالة المسجد ودوره في تعميق الأواصر المجتمعية والذود عن الوطن وحماية مقدراته.

حضر اللقاء مدير أمن المديرية وعدد من مسؤلي السلطة المحلية والمكتب التنفيذي.


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