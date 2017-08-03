إرشيفية القوة المدفعية تدك مواقع وتجمعات للجيش السعودي بنجران وجيران وعسير [03/أغسطس/2017] نجران - سبأ :



دكت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم، تجمعات ومواقع وتحصينات للجيش السعودي ومرتزقته بنجران وجيزان وعسير، مخلفة خسائر في صفوف العدو وعتاده العسكري.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمع للجنود السعوديين في مرتفع رجلا وتجمع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء بنجران، محققة إصابات مباشرة.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع القنبور ومنفذ الطوال.. مؤكدا مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين بقصف مدفعي استهدفهم في جبل جحفان بجيزان.



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تحصينات الجيش السعودي في موقع ملحمة وتجمعات لهم في موقع القرن، كما استهدفت مواقع المشانق والدخان والمحطة البيضاء بجيزان، محققا إصابات مباشرة.



وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى بصفوف الجيش السعودي بقصف موقع المعنق بعدد من صواريخ الكاتيوشا.



وفي عسير أوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بقصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في رقابة أسعر وغرب الربوعة، فيما تم قنص جنديين سعوديين في رقابة نشمة.





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