السكنية يتصدر المجموعة الثالثة في بطولة كأس الشهداء بذمار [03/أغسطس/2017] ذمار - سبأ :



إنتزع فريق السكنية صدارة ترتيب فرق المجموعة الثالثة في البطولة الكروية لفرق النخبة على كأس الشهداء بذمار.



جاء ذلك بعد فوزه على شريك الصدارة فريق الفقيد الشاهري من مدينة إب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمعهما اليوم على الملعب الأحمر بنادي نجم سبأ ذمار في ختام لقاءات الجولة الثانية.



بهذا الفوز خطف فريق السكنية صدارة المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط من فوزين ،فيما تجمد رصيد الفقيد الشاهري عند رصيده السابق ثلاث نقاط، وستحدد المواجهة القادمة له في الجولة الأخيرة مع فريق الأزرق الذي يتفوق في ترتيب فرق المجموعة بفارق الأهداف مصير الفريقين في البطولة .



وتتواصل البطولة غدا بإقامة اللقاء الختامي للجولة الثانية لفرق المجموعة الرابعة بين شريكي الصدارة وحدة رداع مع اليمن أولا، والذي يسعى كلاهما إلى الفوز والإنضمام لقائمة الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي .



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