L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Six raids aériens de l'agression contre le district de Mokha [03/أغسطس/2017]





TAIZ, 03 Aout. (SABA) - Les avions de combat de la coalition saoudo-US ont largué jeudi six raids aériens contre le district de Mokha dans la province de Taïz.



Une source locale a rapporté à (SABA) que les avions de combat de la coalition d'agression saoudo-US ont visé par six raids la région de Zohari au district de Mokha.











I T









Saba المزيد من (L‘agression saoudienne contre le Yémen)