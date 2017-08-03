ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 03 - أغسطس - 2017 الساعة 07:30:49م
مصرع عدد من المرتزقة وتدمير آلياتهم في عمليات للجيش واللجان خلال الساعات الماضية
أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وتدمير آليات للعدو السعودي في عمليات للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة الغربية والمستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية وحتى اليوم الخميس، نحو 20 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أربعة فتية.. بينما جدّد عشرات المستوطنين، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات ا
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1008 ) بقيمة 44 ملياراً و 626 مليوناً و180 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الوطني يزور ملتقى وحدة صنعاء ويجري تمريناً مشتركاً مع منتسبيه
زار لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازيه الفني والإداري، اليوم، الملتقى الصيفي الثاني للفئات العمرية بنادي وحدة صنعاء وشاركوا منتسبي الملتقى تمارينهم بهدف تشجيع مواهبهم في اللعبة.
آخر الأخبار:
روسيا تجدد التزامها بمعاهدة تصفية الصواريخ 
مشائخ وأبناء مديرية التحيتا يؤكدون استمرار الصمود ورفد الجبهات
لقاء بمحافظة ريمة يؤكد إستمرار الصمود في مواجهة العدوان
وزير الزراعة يؤكد أهمية توفر البيانات لإعداد خطط وبرامج التنمية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
روسيا تجدد التزامها بمعاهدة تصفية الصواريخ 
[03/أغسطس/2017] موسكو - سبأ:
اكد مسؤول روسي اليوم ان بلاده لا تزال وفية لالتزاماتها بموجب معاهدة تصفية الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى وتنتظر الرد بالمثل من الشركاء.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف " كانت روسيا ولا تزال وفية لالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة على الرغم من بعض المزاعم التي تصدر بين الحين والآخر حول ذلك".

واضاف بيسكوف قائلا "وطبعا نحن نأمل بأن شركاءنا في هذا الاتفاق سيلتزمون ببنود هذه المعاهدة الدولية".

وكانت بعض وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن الكونغرس الأمريكي يواصل بحث ومناقشة مشروع قانون بشأن الخروج من المعاهدة الأنفة الذكر ويدعو للبدء بتصميم صواريخ متوسطة المدى.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مصرع وإصابة 6 جنود أمريكيين في هجوم انتحاري جنوب أفغانستان
مصرع وإصابة نحو 11 أمريكيا في انفجار داخل مدرسة خاصة بمدينة مينيابوليس
روسيا تندد بالعقوبات الاميركية وتصفها بـ'الحرب الاقتصادية''
الكرملين:روسيا عازمة علي الدفاع عن مصالحها
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة الغربية والمستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى
الخارجية الإيرانية: طهران تحتفظ لنفسها بحق الرد على القرارات العدائية تجاهها من قبل الولايات المتحدة
الاحتلال الاسرائيلي يخطر بهدم 23 منزلا فلسطينيا
مركز حقوقي فلسطيني يدين منع الاحتلال السفر لفريق نادي رفح
اعتقالات بمداهمات لقوات الاحتلال في الضفة الغربية
مجلس الأمن يصوت على قرار يمنع الإرهابيين من الحصول على السلاح
العدوان السعودي على اليمن
مشائخ وأبناء مديرية التحيتا يؤكدون استمرار الصمود ورفد الجبهات
[03/أغسطس/2017]
لقاء بمحافظة ريمة يؤكد إستمرار الصمود في مواجهة العدوان
[03/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية نهم
[03/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية المتون بالجوف
[03/أغسطس/2017]
ست غارات لطيران العدوان على منطقة الزهاري بمديرية المخا
[03/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by