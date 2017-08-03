روسيا تجدد التزامها بمعاهدة تصفية الصواريخ [03/أغسطس/2017] موسكو - سبأ:

اكد مسؤول روسي اليوم ان بلاده لا تزال وفية لالتزاماتها بموجب معاهدة تصفية الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى وتنتظر الرد بالمثل من الشركاء.



وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف " كانت روسيا ولا تزال وفية لالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة على الرغم من بعض المزاعم التي تصدر بين الحين والآخر حول ذلك".



واضاف بيسكوف قائلا "وطبعا نحن نأمل بأن شركاءنا في هذا الاتفاق سيلتزمون ببنود هذه المعاهدة الدولية".



وكانت بعض وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن الكونغرس الأمريكي يواصل بحث ومناقشة مشروع قانون بشأن الخروج من المعاهدة الأنفة الذكر ويدعو للبدء بتصميم صواريخ متوسطة المدى.

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