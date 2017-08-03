محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مشائخ وأبناء مديرية التحيتا يؤكدون استمرار الصمود ورفد الجبهات







أكد مشائخ واعيان وأبناء مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة استمرار الصمود ورفد الجبهات بالرجال والعتاد.



كما أكدوا في لقاء موسع اليوم تحت شعار "حملة ثبات وانتصار"، وقوفهم صفا واحدا إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



وفي اللقاء الذي يأتي ضمن برنامج النزول الميداني إلى العزل للتوعية بأهمية وحدة الصف في مواجهة العدوان، أكد وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم ووكيلا المحافظة عبد الرحمن الجماعي وعبد الجبار احمد محمد، أهمية استمرار الثبات حتى تحقيق النصر على قوى العدوان الغاشم.



ودعا وكلاء المحافظة إلى ضرورة استمرار دعم الجبهات بالمال والرجال والتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



وأشاروا إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الزراعي بما يسهم في تعزيز الصمود في مواجهة العدوان والحصار الجائر.



وأكد المشاركون في اللقاء وقوفهم صفا واحدا ضد قوى الغزو والاحتلال .. منددين بما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني يندى لها جبين الإنسانية وآخرها ذبح الأسرى.



وأشادوا بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من ملاحم بطولية في مختلف الجبهات.. مؤكدين أن جرائم العدوان لن تزيد أبناء المحافظة إلا مزيدا من الصمود في مواجهته .



وجدد مشائخ وعقال مديرية التحيتا التأكيد على استمرارهم في الدفاع عن الوطن ورفد الجبهات بالرجال والمال .



حضر اللقاء مدير عام المديرية حسن علي هنبيق وأمين عام المجلس المحلي وأعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمديرية.



سبأ [03/أغسطس/2017] الحديدة – سبأ:سبأ