لقاء بمحافظة ريمة يؤكد إستمرار الصمود في مواجهة العدوان [03/أغسطس/2017] ريمة - سبأ:

نظم بمديرية السلفية بمحافظة ريمة اليوم لقاء موسع ضم المشائخ والأعيان والشخصيات الإجتماعية تحت شعار " التعبئة العامة لمواجهه العدوان مسؤولية الجميع ".



وفي اللقاء الذي حضره رئيس مجلس التلاحم القبلي بالمحافظة صلاح الضبيبي .. أكد وكيل المحافظة محمد الوسد أهمية التوعية المجتمعية بمخططات تحالف العدوان بقيادة السعودية التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.. لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود لإفشال تلك المخططات.



وأشار إلى أهمية الدور المجتمعي في تعزيز الجبهة الداخلية ورفد جبهات الشرف بالرجال والمال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.



وحيا الوكيل الوسد إنتصارات أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات الشرف والبطولة .. مشيدا بالتماسك والترابط المجتمعي بين أبناء المحافظة لمواجهة العدوان .



وثمن دور أبناء مديرية السلفية خاصة وأبناء ريمة ووقوفهم إلى جانب الوطن الذي يتعرض لأبشع عدوان وحصار منذ أكثر من عامين ونصف .



فيما أكد أبناء قبائل السلفية إستمرار الصمود ورفد الجبهات بالرجال والمال لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته الإجرامية التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .

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