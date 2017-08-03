وزير الزراعة يؤكد أهمية توفر البيانات لإعداد خطط وبرامج التنمية [03/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:



أكد وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن أهمية توفر البيانات الدقيقة للمساعدة في إعداد خطط وبرامج التنمية في مختلف المجالات.



وأشار الوزير غازي في إختتام دورة تدريبية خاصة ببناء القدرات والمهارات الأساسية لإستخدام الحاسوب في التحليل الإحصائي اليوم بصنعاء ونفذتها منظمة الفاو عبر برنامج نظم معلومات الأمن الغذائي الممول من الإتحاد الأوروبي، إلى أن الإحصاء يمثل المصدر الرئيسي لضخ البيانات والمعلومات وخاصة المتعلقة بالجوانب الزراعية وبرامج الأمن الغذائي.



وأكد الحرص على تفعيل أنشطة الإحصاء الزراعي لأهميتها في توفير البيانات والمعلومات الدقيقة عن القطاع الزراعي بصورة عامة .. مشدد على ضرورة التنسيق بين مختلف الإدارات في الوزارة وتسهيل الحصول على البيانات.



وحث وزير الزراعة المتدربين على تطبيق المهارات التي إكتسبوها خلال الدورة والإستفادة منها في أعمالهم وخاصة في مجال التحليل الإحصائي.



وهدفت الدورة إلى بناء قدرات المتدربين في مجال التحليل الإحصائي وأخذ البيانات وصقل مهاراتهم في هذا الجانب، إلى جانب تأهيلهم على كيفية توفير بيانات دقيقة في مجال الإحصاءات الزراعية.



وتلقى 18 متدرب من محافظات إب وصعدة وصنعاء ومأرب خلال الدورة مهارات في مجالات تخصصية إحصائية وجمع البيانات والمعلومات في هذا الجانب.



وفي إختتام الدورة التي حضرها رئيس الإتحاد التعاوني الزراعي محمد بشير، تم توزيع الشهادات على المتدربين.

سبأ