ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 03 - أغسطس - 2017 الساعة 07:30:49م
مصرع عدد من المرتزقة وتدمير آلياتهم في عمليات للجيش واللجان خلال الساعات الماضية
أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وتدمير آليات للعدو السعودي في عمليات للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة الغربية والمستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية وحتى اليوم الخميس، نحو 20 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أربعة فتية.. بينما جدّد عشرات المستوطنين، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات ا
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1008 ) بقيمة 44 ملياراً و 626 مليوناً و180 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الوطني يزور ملتقى وحدة صنعاء ويجري تمريناً مشتركاً مع منتسبيه
زار لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازيه الفني والإداري، اليوم، الملتقى الصيفي الثاني للفئات العمرية بنادي وحدة صنعاء وشاركوا منتسبي الملتقى تمارينهم بهدف تشجيع مواهبهم في اللعبة.
آخر الأخبار:
روسيا تجدد التزامها بمعاهدة تصفية الصواريخ 
مشائخ وأبناء مديرية التحيتا يؤكدون استمرار الصمود ورفد الجبهات
لقاء بمحافظة ريمة يؤكد إستمرار الصمود في مواجهة العدوان
وزير الزراعة يؤكد أهمية توفر البيانات لإعداد خطط وبرامج التنمية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الزراعة يناقش مع منظمة الفاو جوانب الدعم في المجال الزراعي
[03/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:






ناقش وزير الزراعة والري غازي أحمد على محسن خلال لقائه اليوم بصنعاء ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في اليمن الدكتور صلاح الحاج حسن، أوجه التعاون والدعم لتطوير أنشطة القطاع الزراعي .

وتطرق اللقاء إلى إمكانية تمويل عدد من الأنشطة الزراعية التي تلامس إحتياجات المزارعين وتخفيف معاناتهم نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار، والتأكيد على أهمية التنسيق لتوجيه الدعم إلى مختلف محافظات الجمهورية .

واستعرض اللقاء الأنشطة الزراعية التي تنفذها الفاو بتمويل المانحين في مجالات زراعية مختلفة خاصة المتعلقة بتحسين الإنتاجية الزراعية لمختلف المحاصيل لتوفير الأمن الغذائي، وتدخلاتها في دعم الخدمات الزراعية في مجال الصحة البيطرية ومكافحة الآفات النباتية وتوفير اللقاحات وتوفير البذور المحسنة من محاصيل الحبوب الغذائية وغيرها للمساهمة في تحسين الدخل المعيشي للأسر الفقيرة وكذا التدخلات لدعم النازحين والأسر المتضررة.

وفي اللقاء الذي حضره رئيس الإتحاد التعاوني والزراعي محمد بشير، تم التأكيد على دور الفاو في مساندة جوانب التنمية الزراعية في اليمن من خلال التنسيق لتمويل وتنفيذ برامج وأنشطة زراعية تستهدف مجالات الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين، خاصة وأن خطة منظمة الفاو للعام القادم تستهدف توسيع أنشطتها في مجال المشاريع والأنشطة الزراعية في مختلف المحافظات.

وأشاد وزير الزراعة والري بدور منظمة الفاو في تعزيز برامج، ومتطلبات توفير الأمن الغذائي وتحسين مصادر الدخل للأسر الزراعية وتخفيف معاناتهم نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد بسبب العدوان والحصار الظالم .. مؤكدا إستعداده تقديم التسهيلات الممكنة بما يمكًن المنظمة من أداء مهامها وأنشطتها المختلفة.

فيما ثمن ممثل الفاو باليمن مستوى التسهيلات التي يحظى بها فريق المنظمة وتمكين المنظمة من أداء مهامها والذي سينعكس إيجابا على خدمة خطط وبرامج الأمن الغذائي في اليمن والتقليل من معاناة المواطنين خاصة الأسر الريفية الأكثر تضررا من الأزمة.

وأشار إلى أن المنظمة تقوم بالتنسيق لإعتماد تمويل عددا من الأنشطة والمشاريع الزراعية خلال برنامجها وخطتها للعام القادم.

حضر اللقاء نائب ممثل منظمة الفاو في اليمن الدكتور محمد نعمان سلام ومدير عام صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي حارث عبدالباري ومدير عام التخطيط بالوزارة المهندس محمد معجم.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مشائخ وأبناء مديرية التحيتا يؤكدون استمرار الصمود ورفد الجبهات
لقاء بمحافظة ريمة يؤكد إستمرار الصمود في مواجهة العدوان
وزير الزراعة يؤكد أهمية توفر البيانات لإعداد خطط وبرامج التنمية
دورة توعوية حول مخاطر الكوليرا بريمة
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية نهم
لقاء بصعدة يناقش إحتياجات مديريات المحافظة
اختتام ورشة عمل حول منهجية جمع المعلومات للنازحين
بدء المرحلة الأولى لتشجير الشوارع الرئيسية بمدينة صعدة
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية المتون بالجوف
مجلس جامعة حضرموت يمنح الدكتور أمين اليزيدي درجة الأستاذية
العدوان السعودي على اليمن
مشائخ وأبناء مديرية التحيتا يؤكدون استمرار الصمود ورفد الجبهات
[03/أغسطس/2017]
لقاء بمحافظة ريمة يؤكد إستمرار الصمود في مواجهة العدوان
[03/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية نهم
[03/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية المتون بالجوف
[03/أغسطس/2017]
ست غارات لطيران العدوان على منطقة الزهاري بمديرية المخا
[03/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by