محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الزراعة يناقش مع منظمة الفاو جوانب الدعم في المجال الزراعي













ناقش وزير الزراعة والري غازي أحمد على محسن خلال لقائه اليوم بصنعاء ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في اليمن الدكتور صلاح الحاج حسن، أوجه التعاون والدعم لتطوير أنشطة القطاع الزراعي .



وتطرق اللقاء إلى إمكانية تمويل عدد من الأنشطة الزراعية التي تلامس إحتياجات المزارعين وتخفيف معاناتهم نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار، والتأكيد على أهمية التنسيق لتوجيه الدعم إلى مختلف محافظات الجمهورية .



واستعرض اللقاء الأنشطة الزراعية التي تنفذها الفاو بتمويل المانحين في مجالات زراعية مختلفة خاصة المتعلقة بتحسين الإنتاجية الزراعية لمختلف المحاصيل لتوفير الأمن الغذائي، وتدخلاتها في دعم الخدمات الزراعية في مجال الصحة البيطرية ومكافحة الآفات النباتية وتوفير اللقاحات وتوفير البذور المحسنة من محاصيل الحبوب الغذائية وغيرها للمساهمة في تحسين الدخل المعيشي للأسر الفقيرة وكذا التدخلات لدعم النازحين والأسر المتضررة.



وفي اللقاء الذي حضره رئيس الإتحاد التعاوني والزراعي محمد بشير، تم التأكيد على دور الفاو في مساندة جوانب التنمية الزراعية في اليمن من خلال التنسيق لتمويل وتنفيذ برامج وأنشطة زراعية تستهدف مجالات الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين، خاصة وأن خطة منظمة الفاو للعام القادم تستهدف توسيع أنشطتها في مجال المشاريع والأنشطة الزراعية في مختلف المحافظات.



وأشاد وزير الزراعة والري بدور منظمة الفاو في تعزيز برامج، ومتطلبات توفير الأمن الغذائي وتحسين مصادر الدخل للأسر الزراعية وتخفيف معاناتهم نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد بسبب العدوان والحصار الظالم .. مؤكدا إستعداده تقديم التسهيلات الممكنة بما يمكًن المنظمة من أداء مهامها وأنشطتها المختلفة.



فيما ثمن ممثل الفاو باليمن مستوى التسهيلات التي يحظى بها فريق المنظمة وتمكين المنظمة من أداء مهامها والذي سينعكس إيجابا على خدمة خطط وبرامج الأمن الغذائي في اليمن والتقليل من معاناة المواطنين خاصة الأسر الريفية الأكثر تضررا من الأزمة.



وأشار إلى أن المنظمة تقوم بالتنسيق لإعتماد تمويل عددا من الأنشطة والمشاريع الزراعية خلال برنامجها وخطتها للعام القادم.



حضر اللقاء نائب ممثل منظمة الفاو في اليمن الدكتور محمد نعمان سلام ومدير عام صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي حارث عبدالباري ومدير عام التخطيط بالوزارة المهندس محمد معجم.

سبأ [03/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:سبأ