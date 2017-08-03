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آخر تحديث: الخميس، 03 - أغسطس - 2017 الساعة 07:30:49م
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  اقتصاد
الفاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء في العالم بنسبة 10% على أساس سنوي
[03/أغسطس/2017] جنيف - سبأ:



أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية في شهر يوليو 2017م للشهر الثالث على التوالي مدفوعة بالارتفاع في أسعار الحبوب والسكر ومنتجات الألبان.

وقالت المنظمة في بيان نشرته اليوم الخميس على موقعها الالكتروني: إن معدل مؤشرها لأسعار الغذاء الذي يراقب متوسط أسعار التبادل التجاري في الأسواق العالمية لخمس مجموعات من السلع الغذائية الرئيسية بلغ 1ر197 نقطة في يوليو وهو أعلى معدل منذ يناير 2015م بارتفاع بنسبة 3ر2 في المائة عن يونيو 2017 و10 في المائة عن مستواه قبل عام.

وأضافت إن مؤشر أسعار الحبوب ارتفع بنسبة 1ر5 في المائة في يوليو كما ارتفع مؤشر أسعار الألبان بنسبة 6ر3 في المائة بسبب الزيادة في أسعار الزبدة والجبن وبودرة الحليب كامل الدسم.

وأشارت الى ارتفاع مؤشر أسعار السكر بنسبة 2ر5 في المائة مسجلاً أول زيادة شهرية منذ بداية العام بسبب ارتفاع سعر الريال البرازيلي.

سبأ
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