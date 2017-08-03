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آخر تحديث: الخميس، 03 - أغسطس - 2017 الساعة 07:30:49م
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دورة توعوية حول مخاطر الكوليرا بريمة
[03/أغسطس/2017] ريمة - سبأ:



نظم مكتب الصحة العامة بمحافظة ريمة اليوم دورة تدريبية خاصة بالتوعية بمخاطر الكوليرا.

تلقى 946 متدربا ومتدربة و 120 من خطباء المساجد بالمديريات و 92 مشرفا صحيا بالمحافظة، تدريبات نظرية وتطبيقية حول طرق تنفيذ الحملة الوطنية لمكافحة الكوليرا .

وأشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور صادق المسوري إلى أهمية توسيع البرامج التوعوية والوقائية بمناطق مديريات المحافظة، خاصة في ظل إنتشار وباء الكوليرا .

وأكد أهمية إنجاح الحملة الوطنية التي ستنفذ من منزل إلى منزل لرفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الكوليرا وطرق الوقاية منها .. داعيا أبناء ريمة إلى التفاعل مع الفرق الصحية التي سيتم نزولها إلى مختلف المناطق والعزل.

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