عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة نحو 11 أمريكيا في انفجار داخل مدرسة خاصة بمدينة مينيابوليس







لقي ما لا يقل عن شخصين اثنين مصرعهما وأصيب نحو تسعة آخرون، إثر انفجار أنبوب غاز وانهيار جزئي لمبنى في مدرسة دينية خاصة بمدينة مينيابوليس، في ولاية مينيسوتا شمال الولايات المتحدة، الليلة الماضية.



وذكرت مدرسة (مينيهاها أكاديمي) في بيان لها نشرته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنها فقدت في الحادث 2 من العاملين فيها.



من ناحية أخرى، قال المركز الطبي لمقاطعة هينيبين: إن 9 أشخاص وصلوا إلى هناك لتلقي العلاج، من بينهم شخص وصفت حالته بالخطيرة.



وقال مساعد رئيس إدارة الإطفاء في مينيابوليس براين تاينر، إن الانفجار وقع بينما كان أشخاص متخصصون يؤدون خدمة تتعلق بالأجهزة التي تعمل بالغاز داخل الأكاديمية.



ويشار إلى أن جميع المصابين من البالغين، بحسب ما ذكره تاينر.



يذكر أن أكاديمية مينيهاها هي مدرسة مسيحية خاصة تقع في جنوب مينيابوليس، وتضم نحو 825 طالبا، بداية من سن الروضة وحتى الصف الثاني عشر، بحسب ما ذكرته صحيفة (ستار-تريبون) المحلية.

سبأ [03/أغسطس/2017] مينيابوليس- سبأ:سبأ