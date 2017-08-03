عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا تندد بالعقوبات الاميركية وتصفها بـ'الحرب الاقتصادية''





ندد رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف بالعقوبات الأميركية الجديدة ووصفها ب"الحرب الاقتصادية الشاملة" على موسكو وبأنها بددت الآمال بتحسن العلاقات وتظهر "الضعف التام" للرئيس دونالد ترامب "بالطريقة الأكثر إذلالا".



وبحسب وسائل الإعلام فقد وقع ترامب على قانون العقوبات الجديدة يوم أمس الاربعاء.. مذعنا لضغوط الكونغرس بعد فشل البيت الابيض في منع القانون أو تخفيفه.



وحذر مدفيديف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من أن تلك الخطوة قد يكون لها "عواقب" قائلا: إنها "تبدد الآمال بتحسن علاقاتنا مع الادارة الأميركية الجديدة".. مضيفاً "ثانياً إنها بمثابة إعلان حرب اقتصادية شاملة على روسيا".



وقال ساخرا من ترامب "إن إدارة ترامب أظهرت ضعفها التام بتسليمها سلطتها التنفيذية للكونغرس بالطريقة الأكثر إذلالا".



ويستهدف القانون (الذي يتضمن أيضا إجراءات ضد كوريا الشمالية وإيران) قطاع الطاقة الروسي ويعطي واشنطن القدرة على فرض عقوبات على شركات تنشط في تطوير الانابيب الروسية ويفرض قيودا على بعض مصدري الاسلحة الروس.



ويهدف القانون إلى معاقبة الكرملين على تدخله المفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 وعلى ضم روسيا للقرم.



وسارعت موسكو، التي توقعت تمرير القانون، الى إصدار أمر لواشنطن بخفض تواجدها الدبلوماسي في روسيا الى 455 شخصا قبل الأول من سبتمبر ليتناسب مع حجم البعثة الروسية في الولايات المتحدة.



وقال الكرملين إن توقيع ترامب على العقوبات "لا يغير شيئا" في بيان أخف لهجة عن مدفيديف ووزارة الخارجية.



وقالت وزارة الخارجية الروسية إن العقوبات على روسيا وضعت الاستقرار العالمي في خطر ووصفتها بسياسة "خطيرة" و"قصيرة النظر" لواشنطن.



وأضافت "سبق أن أعلنا اننا لن ندع أعمالا عدائية من دون رد (...) ونؤكد الاحتفاظ بحق اتخاذ إجراءات رادعة أخرى".

سبأ [03/أغسطس/2017] موسكو- سبأ:سبأ