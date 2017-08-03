ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 03 - أغسطس - 2017 الساعة 06:03:46م
مصرع عدد من المرتزقة وتدمير آلياتهم في عمليات للجيش واللجان خلال الساعات الماضية
أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وتدمير آليات للعدو السعودي في عمليات للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة الغربية والمستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية وحتى اليوم الخميس، نحو 20 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أربعة فتية.. بينما جدّد عشرات المستوطنين، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات ا
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1008 ) بقيمة 44 ملياراً و 626 مليوناً و180 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الوطني يزور ملتقى وحدة صنعاء ويجري تمريناً مشتركاً مع منتسبيه
زار لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازيه الفني والإداري، اليوم، الملتقى الصيفي الثاني للفئات العمرية بنادي وحدة صنعاء وشاركوا منتسبي الملتقى تمارينهم بهدف تشجيع مواهبهم في اللعبة.
آخر الأخبار:
مصرع وإصابة نحو 11 أمريكيا في انفجار داخل مدرسة خاصة بمدينة مينيابوليس
روسيا تندد بالعقوبات الاميركية وتصفها بـ'الحرب الاقتصادية''
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية نهم
لقاء بصعدة يناقش إحتياجات مديريات المحافظة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
روسيا تندد بالعقوبات الاميركية وتصفها بـ'الحرب الاقتصادية''
[03/أغسطس/2017] موسكو- سبأ:


ندد رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف بالعقوبات الأميركية الجديدة ووصفها ب"الحرب الاقتصادية الشاملة" على موسكو وبأنها بددت الآمال بتحسن العلاقات وتظهر "الضعف التام" للرئيس دونالد ترامب "بالطريقة الأكثر إذلالا".

وبحسب وسائل الإعلام فقد وقع ترامب على قانون العقوبات الجديدة يوم أمس الاربعاء.. مذعنا لضغوط الكونغرس بعد فشل البيت الابيض في منع القانون أو تخفيفه.

وحذر مدفيديف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من أن تلك الخطوة قد يكون لها "عواقب" قائلا: إنها "تبدد الآمال بتحسن علاقاتنا مع الادارة الأميركية الجديدة".. مضيفاً "ثانياً إنها بمثابة إعلان حرب اقتصادية شاملة على روسيا".

وقال ساخرا من ترامب "إن إدارة ترامب أظهرت ضعفها التام بتسليمها سلطتها التنفيذية للكونغرس بالطريقة الأكثر إذلالا".

ويستهدف القانون (الذي يتضمن أيضا إجراءات ضد كوريا الشمالية وإيران) قطاع الطاقة الروسي ويعطي واشنطن القدرة على فرض عقوبات على شركات تنشط في تطوير الانابيب الروسية ويفرض قيودا على بعض مصدري الاسلحة الروس.

ويهدف القانون إلى معاقبة الكرملين على تدخله المفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 وعلى ضم روسيا للقرم.

وسارعت موسكو، التي توقعت تمرير القانون، الى إصدار أمر لواشنطن بخفض تواجدها الدبلوماسي في روسيا الى 455 شخصا قبل الأول من سبتمبر ليتناسب مع حجم البعثة الروسية في الولايات المتحدة.

وقال الكرملين إن توقيع ترامب على العقوبات "لا يغير شيئا" في بيان أخف لهجة عن مدفيديف ووزارة الخارجية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن العقوبات على روسيا وضعت الاستقرار العالمي في خطر ووصفتها بسياسة "خطيرة" و"قصيرة النظر" لواشنطن.

وأضافت "سبق أن أعلنا اننا لن ندع أعمالا عدائية من دون رد (...) ونؤكد الاحتفاظ بحق اتخاذ إجراءات رادعة أخرى".

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مصرع وإصابة نحو 11 أمريكيا في انفجار داخل مدرسة خاصة بمدينة مينيابوليس
الكرملين:روسيا عازمة علي الدفاع عن مصالحها
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة الغربية والمستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى
الخارجية الإيرانية: طهران تحتفظ لنفسها بحق الرد على القرارات العدائية تجاهها من قبل الولايات المتحدة
الاحتلال الاسرائيلي يخطر بهدم 23 منزلا فلسطينيا
مركز حقوقي فلسطيني يدين منع الاحتلال السفر لفريق نادي رفح
اعتقالات بمداهمات لقوات الاحتلال في الضفة الغربية
مجلس الأمن يصوت على قرار يمنع الإرهابيين من الحصول على السلاح
الاحتلال ينهي بناء مقطع من جدار الفصل العنصري جنوب الخليل
فنزويلا ترد على مزاعم التلاعب بانتخاب الجمعية التأسيسية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية نهم
[03/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية المتون بالجوف
[03/أغسطس/2017]
ست غارات لطيران العدوان على منطقة الزهاري بمديرية المخا
[03/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 22 غارة على مديريتي حرض وميدي
[03/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية مستبأ بحجة
[03/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by