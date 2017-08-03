محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء بصعدة يناقش إحتياجات مديريات المحافظة







ناقش لقاء بمحافظة صعدة اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض اليوم، ضم وكلاء المحافظة، إحتياجات المديريات من الخدمات الأساسية.



وفي اللقاء أكد المحافظ عوض أهمية إضطلاع الجميع بالمسؤولية في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بالمديريات وتلبية إحتياجاتها وخاصة المديريات الحدودية التي إستهدفها العدوان بشكل هستيري، أدى تدمير البنية التحتية وممتلكات مزارع ومنازل المواطنين.



وشدد على أهمية أن قيام السلطات المحلية بالمديريات بدورها والتنسيق مع المجتمع المحلي في تعزيز جهود التنمية بما يخدم المصلحة العامة.



وأشار عوض إلى أن المرحلة الراهنة في ظل ظروف العدوان تحتاج لمزيد من الثبات والصبر ومضاعفة الجهود لتحسين الأداء وتقديم الخدمات لأبناء المديريات .. لافتا إلى أن المديريات بحاجة كبيرة لوضع معالجات في مختلف الجوانب أهمها الطرق والصحة والتعليم والمياه.



وأبدى استعداد قيادة المحافظة توفير الإمكانات المتاحة والتعاون لمساعدة أبناء المديريات وتخفيف معاناتهم .



أثري اللقاء بالعديد من المداخلات والنقاش المستفيض حول كيفية الإرتقاء بالعمل وخدمة أبناء المديريات .

سبأ [03/أغسطس/2017] صعدة - سبأ:سبأ