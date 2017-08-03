محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام ورشة عمل حول منهجية جمع المعلومات للنازحين







اختتمت بصنعاء اليوم ورشة عمل تدريبية حول منهجية جمع المعلومات والبيانات للنازحين، نظمتها الوحدة التنفيذية للنازحين بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.



هدفت الورشة على مدى يومين رفد 30 مشاركا ومشاركة يمثلون مسئولي أقسام مراكز المعلومات لفروع المحافظات في الوحدة التنفيذية للنازحين بمهارات ومعارف حول منهجية جمع البيانات وتحديثها وآليات إجراء المسوحات وعمليات الرصد والتقييم والتتبع.



وفي الاختتام أشار مساعد رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين عبد الوهاب الوشلي إلى أهمية الورشة لتدريب الكوادر العاملة في الميدان لإيجاد قاعدة بيانات تساعد في تلبية احتياجات النازحين والفئات المستهدفة من المتضررين والمجتمعات المضيفة .



وحث المشاركين على الاستفادة من مخرجات الورشة في عملية جمع البيانات والتسجيل والتحديث والتتبع وغيرها من الإجراءات التي تؤثر في عملية توزيع المساعدة وتلبية الاحتياج.



فيما أكد مدير المعلومات بمنظمة الهجرة الدولية جون شادوكا أهمية بناء القدرات والحصول على بيانات ذات جودة ومعرفة المنهجيات والأدوات المناسبة لذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من العمل الإنساني.

سبأ [03/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:سبأ