عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الكرملين:روسيا عازمة علي الدفاع عن مصالحها







اكد الكرملين اليوم إن روسيا عازمة على حماية مصالحها الاقتصادية بعد موافقة الولايات المتحدة على حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي "ما من شك في أن روسيا ستحمي مصالحها وتدافع عنها".



وأكد مجددا موقف موسكو الرسمي وقال "نعتقد بشكل عام أن سياسة العقوبات قصيرة النظر وغير قانونية وبلا جدوى.



كما شدد بيسكوف على أن توقيع ترامب على هذا التشريع لا يمثل خطوة مفاجئة من قبله، لا سيما أن كلا غرفتي الكونغرس الأمريكي، مجلس النواب ومجلس الشيوخ



لقد أقراه بأغلبية ساحقة.

سبأ [03/أغسطس/2017] موسكو - سبأ :سبأ