عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة الغربية والمستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى







اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية وحتى اليوم الخميس، نحو 20 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أربعة فتية.. بينما جدّد عشرات المستوطنين، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن نادي الأسير الفلسطيني، القول: إن الاحتلال اعتقل ثمانية مواطنين من القدس.. مضيفاً إن الاحتلال اعتقل 3 مواطنين من محافظة جنين، ومواطنين اثنين من محافظة الخليل، واثنين آخرين من بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة.



وتابع النادي قائلاً إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطن من مخيم العين في محافظة نابلس، و2 من بلدة كفر الديك في محافظة سلفيت، وآخر من مخيم الفارعة في محافظة طوباس، ومواطن من محافظة قلقيلية، وآخر من بلدة تقوع في محافظة بيت لحم.



وذكرت وكالة (وفا) أن المستوطنين ينفذون جولات مشبوهة في المسجد المبارك، في الوقت الذي تُواصل فيه قوات الاحتلال إبعاد حراس المسجد الأقصى مسافة 30 مترا على الأقل عن المستوطنين المقتحمين للمسجد المبارك.

سبأ [03/أغسطس/2017] رام الله - سبأ:سبأ