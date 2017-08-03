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آخر تحديث: الخميس، 03 - أغسطس - 2017 الساعة 06:03:46م
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بدء المرحلة الأولى لتشجير الشوارع الرئيسية بمدينة صعدة
[03/أغسطس/2017] صعدة - سبأ:






بدأت بمحافظة اليوم صعدة المرحلة الأولى لتشجير عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بتمويل صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة تحت شعار " معا نزرع شجرة الثبات والصمود والتحدي ".

حيث قام محافظ صعدة محمد جابر عوض ومعه وكيل المحافظة عبدالله القاسمي اليوم بغرس شجرة الثبات والصمود والتحدي في عدد من شوارع مدينة صعدة.

وأشار المحافظ عوض إلى أهمية التشجير في أبراز جمالية مدينة السلام .. مؤكدا أهمية مشاركة كافة أبناء المحافظة في عملية التشجير والحفاظ على البيئة ومكافحة التصحر، وبما يليق بمدينة صعدة كمدينة زراعية وسلة للخضروات والفواكه ومختلف المحاصيل الزراعية.

فيما أوضح مدير صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة محمد البعداني أنه سيتبع هذه المرحلة تشجير مختلف شوارع المدينة ومرافقها العامة من الحدائق والشوارع والمؤسسات والمكاتب من أشجار متنوعة، أهمها الجاكوندا والبيكص والبونتينا وكذا عدد من الأشجار المثمرة.

سبأ
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