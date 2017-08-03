اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض الاسترليني لأدنى مستوى في 9 أشهر مقابل اليورو بعد إبقاء الفائدة





انخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى في 9 شهور مقابل اليورو اليوم الخميس مع انخفاض العائد على السندات بشكل حاد بعدما صوت بنك انجلترا المركزي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها القياسي المنخفض وعدل توقعاته للنمو بالخفض.



وقال بنك انجلترا في بيان له إنه يتوقع نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.7 في المائة في العام الحالي انخفاضا من 1.9 في المائة في توقعاته التي نشرت في مايو.



وخفض البنك أيضا توقعاته للتضخم قليلا، إذ يتوقع الآن وصوله إلى أقل قليلا من 2.6 في المائة في غضون عام بعدما بلغ ذروة عند نحو 3 في المائة في أكتوبر.



وانخفض الاسترليني مقابل اليورو إلى 90.02 بنس لليورو بعد قرار إبقاء سعر الفائدة دون تغيير وتقرير التضخم، متراجعا 0.4 في المائة إلى أدنى مستوى له منذ أوائل نوفمبر.



ونزلت العملة البريطانية أيضا نحو سنت مقابل الدولار إلى أدنى مستوى في 3 أيام عند 1.3156 دولار منخفضة 0.05 في المائة.



وتراجع العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل 10 أعوام تراجعا حادا إذ انخفض 4 نقاط أساس إلى 1.194 في المائة وهو أدنى مستوى له منذ يوم الجمعة الماضي.

سبأ [03/أغسطس/2017] لندن- سبأ:سبأ