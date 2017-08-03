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آخر تحديث: الخميس، 03 - أغسطس - 2017 الساعة 06:03:46م
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  رياضة
ايفرتون الإنجليزي لكرة القدم يمدد عقد قائده جاجيلكا لعام إضافي
[03/أغسطس/2017] ايفرتون- سبأ:



أعلن نادي ايفرتون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس، أنه مدد تعاقده مع قائده فيل جاجيلكا لاعب منتخب انجلترا لعام إضافي ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2019م.

وكان جاجيلكا (34 عاما) قد انضم إلى ايفرتون قادما من شيفيلد يونايتد في 2007 وشارك معه في أكثر من 340 مباراة وهو يرتدي شارة القيادة منذ 2013م وقاد النادي للحصول على المركز السابع في نهاية الموسم الماضي.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لايفرتون عن جاجيلكا قوله "من الرائع دوما أن يكون لديك خيار للاستمرار لعام إضافي مع النادي.. لم أفكر طويلا في قرار تمديد التعاقد".

وأضاف المدافع المخضرم "أنا سعيد بهذه الخطوة وأتطلع للرحلة خلال العامين المقبلين".

وسيلتقي ايفرتون في وقت لاحق اليوم مع روزومبروك السلوفاكي في إياب الدور الثالث من تصفيات الدوري الأوروبي.

وفاز ايفرتون في ملعبه ذهابا 1-صفر قبل أسبوع.

سبأ
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