عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الخارجية الإيرانية: طهران تحتفظ لنفسها بحق الرد على القرارات العدائية تجاهها من قبل الولايات المتحدة







أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم الخميس أن طهران تحتفظ لنفسها بحق الرد على القرارات العدائية تجاهها من قبل الولايات المتحدة.



وبحسب وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية فقد وصف قاسمي توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون يفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران بأنه "قرار باطل وغير مشروع، وغير منطقي ومخالف للمعايير الإنسانية والقوانين الدولية".



وشدد المتحدث على أن هذا القرار، وليس الأول من نوعه، "يشكل المزيد من العداء والإهانة بالنسبة للشعب الإيراني بأكمله.. محذرا من أن ذلك سينعكس على التطبيق الناجح للاتفاق النووي".



واتهم قاسمي الولايات المتحدة بـ"الغطرسة والخبث والتطرف".. مضيفا إن ذلك يؤكد مرة أخرى العدائية غير المنطقية التي تظهرها واشنطن تجاه طهران.



وقال الدبلوماسي إن إيران لن تترك من دون رد تجاهل الولايات المتحدة الواضح إزاء الاتفاق النووي.. مذكرا بأن اللجنة الإيرانية المراقبة لتنفيذ الصفقة المبرمة بين طهران ومجموعة 5+1 طرحت الثلاثاء الماضي خطة رد على السياسات الأمريكية الاستفزازية.



وتوعد قاسمي الولايات المتحدة بالرد المناسب على قراراتها المعادية "بالحكمة والصبر بما يتوافق مع مصلحة الشعب الإيراني".. داعيا المسئولين الأمريكيين في الوقت نفسه إلى انتهاج المسلك الذي يهدف إلى حل أزماتها الداخلية بدلا عن اتخاذ إجراءات عدائية بحق طهران تعرض الاستقرار والسلام الدوليين للخطر.

سبأ [03/أغسطس/2017] طهران- سبأ:سبأ