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آخر تحديث: الخميس، 03 - أغسطس - 2017 الساعة 04:12:43م
مصرع عدد من المرتزقة وتدمير آلياتهم في عمليات للجيش واللجان خلال الساعات الماضية
أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وتدمير آليات للعدو السعودي في عمليات للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية.
مجلس الأمن يصوت على قرار يمنع الإرهابيين من الحصول على السلاح
صوت مجلس الأمن الدولي أمس  بالإجماع على مشروع قرار تقدمت به مصر حول منع الإرهابيين من الحصول على السلاح.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1008 ) بقيمة 44 ملياراً و 626 مليوناً و180 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الوطني يزور ملتقى وحدة صنعاء ويجري تمريناً مشتركاً مع منتسبيه
زار لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازيه الفني والإداري، اليوم، الملتقى الصيفي الثاني للفئات العمرية بنادي وحدة صنعاء وشاركوا منتسبي الملتقى تمارينهم بهدف تشجيع مواهبهم في اللعبة.
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اختتام دورة تدريبية للصحفيين بصنعاء حول مناصرة قضايا السلام
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  محلي
اختتام دورة تدريبية للصحفيين بصنعاء حول مناصرة قضايا السلام
[03/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية خاصه بتدريب الصحفيين حول مناصرة وبناء السلام ينظمها المركز الإعلامي للتنمية المستدامة على مدى ثلاثة أيام.

وتلقى 15 صحفيا دورة تدريبية متقدمة حول كيفية تحقيق التأييد والحشد والمناصرة لقضايا السلام في اليمن .

وتم اكسابهم مهارات متقدمة في استخدام وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لتعزيز اتجاه بناء السلام في اليمن.

 يشار إلى أن شبكة إعلام السلام التي تم اطلاقها في مايو الماضي من قبل المركز الاعلامي للتنمية تأتي ضمن مشروع نشر ثقافة السلام وتعزيز التحول السياسي في اليمن.
سبأ
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