اختتام دورة تدريبية للصحفيين بصنعاء حول مناصرة قضايا السلام [03/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية خاصه بتدريب الصحفيين حول مناصرة وبناء السلام ينظمها المركز الإعلامي للتنمية المستدامة على مدى ثلاثة أيام.



وتلقى 15 صحفيا دورة تدريبية متقدمة حول كيفية تحقيق التأييد والحشد والمناصرة لقضايا السلام في اليمن .



وتم اكسابهم مهارات متقدمة في استخدام وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لتعزيز اتجاه بناء السلام في اليمن.



يشار إلى أن شبكة إعلام السلام التي تم اطلاقها في مايو الماضي من قبل المركز الاعلامي للتنمية تأتي ضمن مشروع نشر ثقافة السلام وتعزيز التحول السياسي في اليمن.

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