محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مركز الأرصاد يدعو المواطنين إلى عدم التواجد في ممرات السيول





دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين و سائقي المركبات في المرتفعات الجبلية الغربية إلى عدم التواجد في ممرات السيول خلال الساعات القادمة .



و نبّه المركز المواطنين في تلك المناطق بأخذ الاحتياطات اللازمة جراء هطول الأمطار ، محذراً من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان و من الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية .



وذكر المركز في النشرة الجوية التي تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منها أن خرائط الطقس المختلفة وصور الأقمار الاصطناعية بينت استمرار حالة عدم استقرار الأجواء على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية .



وتوقع المركز هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحيانا خلال الفترة المسائية على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية ، مشيراً إلى أنها قد تمتد إلى الهضاب الداخلية و السواحل الغربية .

سبأ [03/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:سبأ