مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عمليات نوعية بالجوف [03/أغسطس/2017] جيزان - سبأ:

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات عسكرية نوعية على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي بمناطق متفرقة بمحافظة الجوف وكبدتهم عشرات القتلى والجرحى.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات الجيش واللجان الشعبية هاجمت مواقع المرتزقة في مزوية والتبة الطويلة بمنطقة حام الأسفل بمديرية المتون، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأكد المصدر مصرع عدد كبير من المرتزقة واغتنام أسلحة خلال إقتحام الجيش واللجان الشعبية لمواقعهم بوادي ملحان بمديرية المصلوب.



كما شن الجيش واللجان هجومين على مواقع المرتزقة بوادي شواق ومنطقة المقاطع بمديرية الغيل نتج عنهما سقوط قتلى في صفوفهم.



ولفت المصدر إلى أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية تصدت لمحاولة زحف لمرتزقة العدوان بإتجاه جبل عنبرة الإستراتيجي بمديرية المتون وكبدتهم عددا من القتلى.

سبأ