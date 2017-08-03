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اعتقالات بمداهمات لقوات الاحتلال في الضفة الغربية
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اعتقالات بمداهمات لقوات الاحتلال في الضفة الغربية
[03/أغسطس/2017] الضفة الغربية - سبأ:
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم عددًا من المواطنين الفلسطينيين خلال مادهمات واقتحامات بمحافظات الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة واعتقلت مواطنين ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

وقال مواطنون لوكالة أنباء /صفا/ الفلسطينية إن جنود الاحتلال انتشروا في الحي الشرقي وداهموا عدداً من المنازل واعتقلوا الشابين مطلق السعدي، وعلاء عباهرة وفتشوا منزليهما.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال تمركزوا في الحي المذكور حتى وقت مبكر من صباح اليوم ونصبوا حاجزاً على طريق حداد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم أربعة شبان خلال مداهمات بمحافظتي نابلس وسلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عين بيت الماء بمدينة نابلس، واعتقلت الشاب نضال شطاوي من منزله في شارع السكة القريب من المخيم.

كما اقتحمت بلدة سالم شرق نابلس، واعتقلت مواطناً من منزله، واعتقلت الشاب يوسف التايه من مخيم الفارعة شمال شرق المدينة.

فيما اقتحمت بلدة كفر الديك غرب سلفيت، واعتقلت الشاب يوسف مصلح الديك بعد مداهمة منزله.

كما اعتقلت قوّات الاحتلال  عددا من الشّبان في مداهمات واقتحامات نفّذتها بأنحاء متفرقة في محافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضّفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة "صفا" باعتقال قوّات الاحتلال للشاب عنان البدوي على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وفي بلدة تقوع شرق بيت لحم، اعتقلت قوّات الاحتلال الفتى صهيب محمد العمور (15 عاما) بعد اقتحام منزل عائلته.

واقتحمت قوّات الاحتلال عدداً من الأحياء السّكنية وسط مدينة بيت لحم، منها سوق الحلال والصف وشارع الجيل، قبل تسليم عدد من الشّبان بلاغات مقابلة لمخابراتها.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بعد إطلاق الاحتلال قنابله الغازية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت واعتقلت مواطنا وفتشت عدة منازل في القرية.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال داهموا منزل المواطن يوسف مصلح الديك وفتشوا منزله وصادروا مقتنيات خاصة به منها حاسوبه الشخصي.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال فتشت عدداً من المنازل واستجوبت ساكنيها ونكلت بهم.
سبأ
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