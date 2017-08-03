ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 03 - أغسطس - 2017 الساعة 01:25:30م
مصرع عدد من المرتزقة وتدمير آلياتهم في عمليات للجيش واللجان خلال الساعات الماضية
أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وتدمير آليات للعدو السعودي في عمليات للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية.
مجلس الأمن يصوت على قرار يمنع الإرهابيين من الحصول على السلاح
صوت مجلس الأمن الدولي أمس  بالإجماع على مشروع قرار تقدمت به مصر حول منع الإرهابيين من الحصول على السلاح.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1008 ) بقيمة 44 ملياراً و 626 مليوناً و180 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الوطني يزور ملتقى وحدة صنعاء ويجري تمريناً مشتركاً مع منتسبيه
زار لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازيه الفني والإداري، اليوم، الملتقى الصيفي الثاني للفئات العمرية بنادي وحدة صنعاء وشاركوا منتسبي الملتقى تمارينهم بهدف تشجيع مواهبهم في اللعبة.
آخر الأخبار:
مركز الأرصاد يدعو المواطنين إلى عدم التواجد في ممرات السيول
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عمليات نوعية بالجوف
رئيس هيئة المستشفى الجهوري بصعدة : نعاني من نقص الكادر والسعة السريرية والأدوية
اعتقالات بمداهمات لقوات الاحتلال في الضفة الغربية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية يسجل أعلى مستوى له في يوليو
[03/أغسطس/2017] سول - سبأ:
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالي في شهر يوليو الماضي.

 وأوضح البنك المركزي الكوري اليوم أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد في نهاية شهر يوليو بلغ 76ر383 مليار دولار بزيادة قدرها 19ر3 مليار دولار عن نهاية شهر يونيو الماضي، ليسجل أعلى مستوى له، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى ودائع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ووحدات حقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب.

 وبلغ صافي الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي لكوريا 73ر1 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي منخفضا من 75ر1 مليون دولار في الشهر الذي سبقه.

 وبقيت قيمة سبائك الذهب التي يملكها البنك المركزي بدون تغيير عند 79ر4 مليار دولار خلال الفترة المذكورة وفقا للبيان.

 وجاءت كوريا الجنوبية في المركز التاسع في العالم من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يونيو الماضي بعد الصين واليابان وسويسرا والمملكة العربية السعودية وتايوان وروسيا وهونج كونج والهند، بحسب وكالة يونهاب.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
أربعة مليارات و 460 مليون إيرادات ترسيم المركبات بجمرك رقابة صنعاء 
سامسونغ تحافظ على صدارتها من حيث الحصة السوقية في السوق العالمي
انخفاض أسعار الذهب مع استقرار الدولار
اليورو يصعد لأعلى مستوى في عامين ونصف مقابل الدولار
النفط يهبط بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات أمريكا وارتفاع إنتاج أوبك
مصلحة الجمارك تعلن عن تمديد فترة التخفيض الجمركي
نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بشكل طفيف خلال الربع الثاني من العام الجاري
ارتفاع أسعار النفط مع تراجع مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية
البنك المركزي البريطاني يشهد أول إضراب منذ نصف قرن
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية مستبأ بحجة
[03/أغسطس/2017]
طيران العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف منازل المواطنين
[03/أغسطس/2017]
مكتب إعلام حجة يقدم قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية
[02/أغسطس/2017]
ضبط مجموعة من المرتزقة متورطة بتزويد العدوان بالإحداثيات
[02/أغسطس/2017]
طيران العدوان يستهدف بغارتين منزل بمنطقة الكدح بالحديدة
[02/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by