احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية يسجل أعلى مستوى له في يوليو [03/أغسطس/2017] سول - سبأ:

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالي في شهر يوليو الماضي.



وأوضح البنك المركزي الكوري اليوم أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد في نهاية شهر يوليو بلغ 76ر383 مليار دولار بزيادة قدرها 19ر3 مليار دولار عن نهاية شهر يونيو الماضي، ليسجل أعلى مستوى له، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.



ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى ودائع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ووحدات حقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب.



وبلغ صافي الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي لكوريا 73ر1 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي منخفضا من 75ر1 مليون دولار في الشهر الذي سبقه.



وبقيت قيمة سبائك الذهب التي يملكها البنك المركزي بدون تغيير عند 79ر4 مليار دولار خلال الفترة المذكورة وفقا للبيان.



وجاءت كوريا الجنوبية في المركز التاسع في العالم من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يونيو الماضي بعد الصين واليابان وسويسرا والمملكة العربية السعودية وتايوان وروسيا وهونج كونج والهند، بحسب وكالة يونهاب.

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