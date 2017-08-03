اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعم 19 مرفقاً صحياً في 12 محافظة [03/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعماً لـ 19 مرفقاً صحياً في 12 محافظة ضمن استجابتها لتفشي وباء الكوليرا في اليمن خلال الفترة 9 مايو ـ 26 يوليو الماضي .



وقالت اللجنة الدولية في نشرة لها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها : " تم معالجة 53 ألف حالة مشتبه إصابتها بمرض الكوليرا في المرافق الصحية المدعومة من اللجنة ، بما يعادل 15 في المائة من إجمالي الحالات المشتبه إصابتها في الفترة نفسها والبالغة 436 ألفاً و 625 حالة ".



وأوضحت اللجنة أنها قدمت أكثر من 200 ألف من مواد السوائل الوريدية و 340 ألف من محلول الإرواء ، فضلاً عن المضادات الحيوية للحالات الشديدة والحوامل والأطفال ، كما وزعت أكثر من 242 ألف قرص كلور على 19 مرفقاً صحياً ومحطات توزيع المياه ، وتبرعت بـ90 ألف قرص كلور و170 كيلوجرام من الكلور إلى 11 مكاناً من أماكن الاحتجاز.



وذكرت اللجنة أن جميع مؤسسات المياه في اليمن تلقت أربعة أطنان من الكلور ، فيما تم التبرع بـ 405 آلاف قرص من الكلور للسكان في محافظة عدن بالإضافة إلى أكثر من 600 ألف قرص كلور للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف في صنعاء للمساعدة على كلورة خزانات المياه بالمناطق الريفية، كما قدمت مائة ألف قرص لجمعية الهلال الأحمر اليمني للاستفادة منها أثناء إجراء وتنفيذ حملات التوعية.



ولفتت اللجنة إلى أنه تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية في إطار الاستجابة لتفشي الوباء للممرضات والأطباء وعمال النظافة والحراس في المراكز والمرافق الصحية وتعريفهم بالتدابير والإجراءات الاحترازية للحد من العدوى.



وبيّنت أن حوالي 424 ألفاً و 500 شخص استفادوا من جلسات التوعية حول وباء الكوليرا التي نفذها أكثر من 250 متطوعاً من جمعية الهلال الأحمر اليمني بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، المحويت، الحديدة، أبين، عدن، حجة، إب ومدينة سيئون.



وأضافت اللجنة " تم تدريب 75 متطوعاً من فروع جمعية الهلال الأحمر اليمني في لحج وذمار والضالع حول التوعية بوباء الكوليرا لتنفيذ جلسات توعوية كلٍ في محافظته".



وقدم موظفو قسم المياه والإسكان العديد من التدخلات في أماكن الاحتجاز من خلال تنظيف تلك المرافق في محافظات إب، الحديدة، حجة، المحويت، عدن وعمران، بالإضافة إلى عمل إصلاحات رئيسية فضلاً عن تنظيف منظومة الصرف الصحي وإزالة أطنان من القمامة.







ووفقاً لنشرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فقد نفذ قسم الأمن الاقتصادي بالتعاون مع صناديق النظافة في صعدة، عمران، حجة، رداع والحديدة عشر حملات لجمع القمامة ضمن برنامج النقد مقابل العمل الذي تقدمه اللجنة الدولية، استفاد منها حوالي 840 عاملاً وتم إزالة ورفع ما يقارب من 10 آلاف طن متري من القمامة المكدسة في الشوارع.



كما أشارت إلى أنه تم دعم 12 مرفقاً من أماكن الاحتجاز في أكثر المحافظات المتأثرة من خلال إقامة حملات نظافة وجلسات توعوية بمخاطر الكوليرا وتعزيز النظافة الشخصية وتقديم المستلزمات الطبية حسب الحاجة وأقراص الكلور.

سبأ