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آخر تحديث: الخميس، 03 - أغسطس - 2017 الساعة 12:00:16م
مصرع عدد من المرتزقة وتدمير آلياتهم في عمليات للجيش واللجان خلال الساعات الماضية
أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وتدمير آليات للعدو السعودي في عمليات للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية.
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قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان في عملية هجومية بالأقروض في تعز
[03/أغسطس/2017] تعز - سبأ:
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرون في عملية هجومية على منطقة الأقروض بمديرية المسراخ في محافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على جبل الرضعة في منطقة الأقروض، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعا للمرتزقة في الصلو، محققة إصابات مباشرة .. لافتا إلى أنه تم إعطاب جرافة تابعة للمرتزقة شمال جبل رويشان بمديرية موزع .
سبأ
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