مصرع عدد من المرتزقة وتدمير آلياتهم في عمليات للجيش واللجان خلال الساعات الماضية [03/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وتدمير آليات للعدو السعودي في عمليات للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية.



وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية واسعة على مواقع المرتزقة في يام بمديرية نهم وقاموا بتمشيطها بالمدفعية والسلاح الخفيف والمتوسط ونتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.



وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في هجوم شنه أبطال الجيش واللجان على مواقعهم في معسكر السلان بمحافظة الجوف , وتم قنص اثنان من المرتزقة في منطقة وقز .



وذكر أن وحدة من الجيش واللجان صدت محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه منطقتي الدار الشرقي وتبة النوبة في منطقة حمير بمديرية مقبنة محافظة تعز ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد كبير منهم .



وأكد المصدر مصرع القيادي المرتزق العقيد أمين السحيري الصبيحي أحد قيادات كتائب الحمدي والمرتزق جمال ناصر محسن المعرباني ، وإصابة القيادي المرتزق جار الله العطوي الصبيحي برصاص الجيش واللجان في المخا , فيما لقي المرتزقان علي ناصر علي أحمد العمادي الصبيحي وأسير عبدالله سيف الزريقي مصرعهما بمديرية موزع في محافظة تعز .



ولفت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة أثناء تصدي الجيش واللجان لمحاولة تسلل لهم باتجاه تبة القمرية في كهبوب بمحافظة لحج , فيما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في التبة الحمراء وخلف القمرية في المنطقة نفسها .



ووفقاً للمصدر استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان تجمعات ومواقع المرتزقة شمال صحراء ميدي وفي مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء ، ومنطقة الزيلة في منطقة مريس بمحافظة الضالع .



كما أكد المصدر مصرع ثمانية من المرتزقة بينهم القيادي عبد القادر الجنيد بنيران الجيش واللجان في جبهة صرواح بمحافظة مأرب ، منوهاً إلى أنه تم تدمير آلية للمرتزقة خلال محاولة تسلل في جبهة عسيلان بمحافظة شبوة ما أدى إلى إصابة من كانوا على متنها وهم : يوسف عبدالله ناصر مزنان الحارثي ، حسين محسن حسين المتاش الحارثي ، حسين عبدالكريم جذنان المصعبي .



وفي نجران استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات الجنود السعوديين و آلياتهم في رقابة الحمر ، رقابة الزج ، قبالة منفذ الخضراء ، ذور عين محققة إصابات مباشرة ، كما تم إعطاب آلية عسكرية للمرتزقة قبالة منفذ الخضراء .



وقال المصدر إنه تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين بموقع نشمة في الربوعة وفي الهنجر وموقع الشبكة في منفذ علب بعسير بعدد من قذائف الهاون وحققت إصابات مباشرة .

سبأ