الاحتلال ينهي بناء مقطع من جدار الفصل العنصري جنوب الخليل [03/أغسطس/2017] الضفة الغربية - سبأ:

أعلنت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء بناء جزء من الجدار العنصري الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية بطول 42 كيلومترا.



وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة، اليوم الخميس، ان وزارة الجيش رفعت الجدران الإسمنتية الأخيرة بما يكمل جدارا بطول 42 كيلومترا، بين ترقوميا وميتر” جنوب مدينة الخليل، في إشارة إلى قرية ترقوميا الفلسطينية شمال غربي الخليل ومعبر “ميتر” جنوبي الخليل القريب من مستوطنة تحمل الاسم نفسه.



ولم تذكر الوزارة حسب الاذاعة نسبة اكتمال شبكة الجدران الإسمنتية والأسيجة والخنادق والطرق العسكرية المغلقة التي من المخطط أن يبلغ امتدادها أكثر من 700 كيلومتر.



وتشير الأرقام التي نشرتها الأمم المتحدة قبل الإعلان الإسرائيلي، إلى أن 214 كيلومترا من هذه الشبكة لا تزال غير مكتملة، ويمر معظم جدار الضم والفصل العنصري الاسرائيلي داخل الضفة الغربية.

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