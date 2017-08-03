فنزويلا ترد على مزاعم التلاعب بانتخاب الجمعية التأسيسية [03/أغسطس/2017] كراكاس - سبأ:

دحضت السلطات الانتخابية الفنزويلية اليوم المزاعم والاتهامات بشأن حدوث تلاعب بنتائج انتخابات الجمعية التأسيسية واصفة هذه المزاعم بأنها ” غير مسؤولة ” و” لا أساس لها”.



وقالت رئيسة السلطة الانتخابية الفنزويلية تيبيساي لوسينا في تصريح نقلته فرانس برس: ” إن هذه المزاعم غير مسؤولة وتستند إلى تقديرات لا أساس لها تتصل بالمعطيات التي يملكها المجلس الوطني الانتخابي دون سواه”.



وكانت شركة المعلوماتية المكلفة إجراء التصويت استبقت البدء الرسمي لمهام الجمعية التأسيسية بإطلاق مزاعم حول حدوث ما أسمته ب”تلاعب” بأرقام المشاركة في الاستحقاق وادعى انطونيو موجيكالا رئيس مجلس إدارة شركة سمارت ماتيك البريطانية التي تتخذ من لندن مقرا لها بأن أرقام المشاركة في انتخاب الجمعية التأسيسية الوطنية تعرضت “للتلاعب”.



وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن أمس الأول فوز معسكره في انتخابات لجمعية تأسيسية جديدة من شأنها ادارة البلاد لفترة غير محددة حيث ستمتلك الجمعية المكونة من 545 عضوا الصلاحيات لحل البرلمان واعادة صياغة الدستور.

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