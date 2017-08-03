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آخر تحديث: الخميس، 03 - أغسطس - 2017 الساعة 12:00:16م
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واشنطن تمنع رعاياها من السفر إلى كوريا الشمالية
[03/أغسطس/2017] واشنطن - سبأ:
قرّرت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الأربعاء منع المواطنين الأمريكيين من السفر إلى كوريا الشمالية بدءًا من أول سبتمبر المقبل.

 وقالت الوزارة: إن أولئك الذين يرغبون في السفر إلى "الدولة المنعزلة" سيتعين عليهم الحصول على "جواز سفر خاص" لا يُمنح إلا في ظروف "محدودة للغاية".

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخها الباليستي الثاني العابر للقارات وقولها: إن جميع البر الرئيسي للولايات المتحدة يقع حاليًا ضمن نطاقه.

ويعتقد أن بيونج يانج تعمل على صاروخ نووي قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الخطوة التي تم الإعلان عنها الأربعاء قد اتخذها وزير الخارجية ريكس تيلرسون "بسبب الخطر الجدي والمتزايد فيما يتعلق باعتقال مواطنين أمريكيين واحتجازهم لفترات طويلة في إطار نظام إنفاذ القانون في كوريا الشمالية".
سبأ
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