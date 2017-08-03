رئيس الوزراء الياباني يعيد تشكيل حكومته [03/أغسطس/2017] طوكيو - سبأ:

يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تعديل تشكيلته الحكومية اليوم.



ويتوقع أن يعين آبي تارو كونو، وزير الإصلاح الإداري السابق، وزيرًا للخارجية.



وحسب وسائل إعلام يابانية سيصبح وزير الخارجية الحالي فوميو كيشيدا، رئيسا لهيئة صنع القرار في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم .



ومن المتوقع أن يحتفظ رئيس الوزراء ببعض الأعضاء البارزين في حكومته، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء وزير المالية تارو أسو، وكبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا.



ويأتي التعديل الوزاري بعد أقل من أسبوع من إجبار وزيرة الدفاع تومومي إينادا على الاستقالة من منصبها بزعم تسترها على تقارير عسكرية عن قوات يابانية تم نشرهم في جنوب السودان كعناصر حفظ سلام تابعين للأمم المتحدة.

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