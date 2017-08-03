مقتل جنديين أميركيين بهجوم انتحاري جنوب أفغانستان [03/أغسطس/2017] واشنطن - سبأ:

قتل جنديان أميركيان جراء تعرض قافلتهما لهجوم انتحاري في ولاية قندهار الأفغانية.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جيف ديفيس في تصريح له امس: ” قتل جنديان أميركيان في قندهار حين تعرضت قافلتهما لهجوم ” لافتا إلى أن القوات الأميركية في أفغانستان ستدلي بمزيد من المعلومات عند توافرها.



وكان انتحاري من حركة طالبان فجر سيارة مفخخة مستهدفا قافلة للقوات الأجنبية المنتشرة في ولاية قندهار جنوب أفغانستان ما أوقع قتلى وإصابات بحسب مسؤولين محليين.

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