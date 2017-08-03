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آخر تحديث: الخميس، 03 - أغسطس - 2017 الساعة 12:00:16م
مصرع عدد من المرتزقة وتدمير آلياتهم في عمليات للجيش واللجان خلال الساعات الماضية
أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وتدمير آليات للعدو السعودي في عمليات للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا بينهم نائب بالمجلس التشريعي
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية طالت 15 مواطنا فلسطينيا بينهم نائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني من مدينة نابلس .
النفط يهبط بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات أمريكا وارتفاع إنتاج أوبك
انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الوقود الأمريكية أدت لانخفاض سعر برميل الخام الأمريكي إلى دون 50 دولارا بينما لا تزال الأسعار العالمية تحت ضغوط بسبب استمرار ارتفاع إمدادات أوبك.
المنتخب الوطني يزور ملتقى وحدة صنعاء ويجري تمريناً مشتركاً مع منتسبيه
زار لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازيه الفني والإداري، اليوم، الملتقى الصيفي الثاني للفئات العمرية بنادي وحدة صنعاء وشاركوا منتسبي الملتقى تمارينهم بهدف تشجيع مواهبهم في اللعبة.
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  عربي ودولي
رئيس البرازيل يفوز بتصويت في الكونجرس برفض توجيه تهمة الفساد له
[03/أغسطس/2017] برازيليا - سبأ:
صوت مجلس النواب البرازيلي برفض توجيه تهمة الفساد للرئيس ميشيل تامر بزعم تلقيه رشى وهو ما ينقذه من مواجهة محاكمة محتملة أمام المحكمة العليا كان من الممكن أن تطيح به من منصبه.

وحصل تامر على أصوات تكفي لمنع المعارضة من تحقيق نسبة ثلثي الأصوات اللازمة لإحالة قضية الفساد إلى المحكمة العليا.

وكان المدعي العام البرازيلي رودريجو جانوت قد وجه اتهاما لتامر في يونيو الماضي بالترتيب ليتلقى في النهاية رشى بقيمة 38 مليون ريال (12.2 مليون دولار) من شركة (جي.بي.إس) وهي أكبر شركة لتعليب اللحوم في العالم مقابل خدمات سياسية.

ونفى تامر وفريقه القانوني ارتكاب أي مخالفات.
سبأ
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