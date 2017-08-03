رئيس البرازيل يفوز بتصويت في الكونجرس برفض توجيه تهمة الفساد له [03/أغسطس/2017] برازيليا - سبأ:

صوت مجلس النواب البرازيلي برفض توجيه تهمة الفساد للرئيس ميشيل تامر بزعم تلقيه رشى وهو ما ينقذه من مواجهة محاكمة محتملة أمام المحكمة العليا كان من الممكن أن تطيح به من منصبه.



وحصل تامر على أصوات تكفي لمنع المعارضة من تحقيق نسبة ثلثي الأصوات اللازمة لإحالة قضية الفساد إلى المحكمة العليا.



وكان المدعي العام البرازيلي رودريجو جانوت قد وجه اتهاما لتامر في يونيو الماضي بالترتيب ليتلقى في النهاية رشى بقيمة 38 مليون ريال (12.2 مليون دولار) من شركة (جي.بي.إس) وهي أكبر شركة لتعليب اللحوم في العالم مقابل خدمات سياسية.



ونفى تامر وفريقه القانوني ارتكاب أي مخالفات.

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