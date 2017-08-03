طيران العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف منازل المواطنين [03/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف منازل المواطنين خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارتين منزل المواطن عبده صالح الشميري في منطقة الكدح بمديرية الخوخة محافظة الحديدة ما أدى إلى احتراق منزل جاره حسن دنيني وإصابة طفله أنور البالغ من العمر أربع سنوات بشظايا في الدماغ ، وتضرر عدد من المنازل الأخرى.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة ثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف ، و غارتين على منطقة مذاب بمديرية الصفراء ، وشن ست غارات على وادي خلب والملاحيط ومناطق أخرى بمديرية الظاهر.



وأشار المصدر إلى أن الطيران شن غارة على جبل وعوع شرق مديرية باقم الحدودية، في حين تعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وحسب المصدر شن طيران العدوان أربع غارات شرق يختل بمديرية المخا في محافظة تعز ، و خمس غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة ، كما شن سبع غارات على مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الربوعة في عسير وأربع غارات على وادي جارة وغارتين على جبل الدود في جيزان.

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