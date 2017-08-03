أربعة مليارات و 460 مليون إيرادات ترسيم المركبات بجمرك رقابة صنعاء [03/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

بلغت ايرادات ترسيم المركبات والآليات بجمرك رقابة صنعاء حتى نهاية يوليو الماضي أربعة مليارات و 460 مليون ريال.



وأوضح مدير جمرك رقابة صنعاء علي حميد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد الآليات والمركبات التي تم ترسيمها حتى نهاية يوليو بلغت عشرة آلاف و 72 سيارة.



ودعا ملاك المركبات والآليات إلى استغلال الفرصة والاستفادة من قرار المصلحة بتمديد فترة الترسيم حتى نهاية الشهر الجاري بهدف اتاحة الفرصة للمواطنين وأصحاب المعارض لترسيم سياراتهم.



إلى ذلك بلغت إيرادات جمرك رقابة صنعاء من ترسيم السيارات والآليات والبضائع وفوارق البضائع خلال شهر يوليو الماضي 274 مليوناً و 225 ألف ريال .



وأوضح تقرير صادر عن الجمرك أن المبلغ المورد من ترسيم الآليات والمركبات وصل إلى 247 مليوناً و 72 ألف ريال .. مشيراً الى أن عدد السيارات التي تم ترسيمها بلغت 579 سيارة ، و تم تحقيق مبلغ 27 مليوناً و 153 ألف ريال من فوارق البضائع .

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