وزير الصحة يدعو خطباء المساجد ووسائل الإعلام للتفاعل مع حملة التوعية للسيطرة على الكوليرا [03/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

دعا وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ المجالس المحلية وخطباء المساجد ووسائل الإعلام إلى التفاعل مع الحملة الوطنية للتوعية والإصحاح البيئي للسيطرة على وباء الكوليرا التي ستنطلق بعد غد السبت بأمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية.



وأوضح وزير الصحة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أهمية إشراك المجتمع وتحفيزه للحفاظ على نظافة البيئة المحيطة به وتغيير السلوكيات غير الصحية التي تساهم في انتشار الوباء ، مؤكداً أن مسؤولية مكافحة الكوليرا ومنع انتشاره تقع على عاتق كل فرد في المجتمع.



ولفت إلى أن الارتفاع الكبير لحالات الاشتباه بالإصابة والوفيات تستدعي التحرك السريع والعاجل وتوحيد الجهود لمكافحة هذا الوباء واحتوائه ومنع انتشاره .



وأكد الدكتور بن حفيظ أهمية إنجاح الحملة من خلال رفع الوعي حول مختلف الأسباب التي تسهم في انتشار وباء الكوليرا وكيفية الوقاية منه.

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